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126-ФЗ «О связи»

С 1 июня в связи с поправками в Федеральном законе "О связи" 126-ФЗ, продажа и активация сим-карт возможна только по паспорту.

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Контакты

+7 495 120-26-03

info@litlin.ru



г. Москва, шоссе Энтузиастов, 31с38 “Торговый центр 31”, внутри ТЦ лифт на 3й этаж, домофон по номеру офиса 23 (10 шагов от м.Шоссе Энтузиастов)

Активация сим-карт