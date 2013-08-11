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126-ФЗ «О связи»
С 1 июня в связи с поправками в Федеральном законе "О связи" 126-ФЗ, продажа и активация сим-карт возможна только по паспорту.Подробнее
Контакты
+7 495 120-26-03
info@litlin.ru
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 31с38 “Торговый центр 31”, внутри ТЦ лифт на 3й этаж, домофон по номеру офиса 23 (10 шагов от м.Шоссе Энтузиастов)
Активация сим-карт
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SIM-карты для интернета
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SIM-карты для звонков
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SIM-карты для звонков
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SIM-карты для звонков
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SIM-карты для звонков