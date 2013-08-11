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126-ФЗ «О связи»

С 1 июня в связи с поправками в Федеральном законе "О связи" 126-ФЗ, продажа и активация сим-карт возможна только по паспорту.

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Контакты

  +7 495 120-26-03

  info@litlin.ru

   
г. Москва, шоссе Энтузиастов, 31с38 “Торговый центр 31”, внутри ТЦ лифт на 3й этаж, домофон по номеру офиса 23 (10 шагов от м.Шоссе Энтузиастов)

Активация сим-карт

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19 Товары

SIM-карты для интернета
SIM-карты для интернета

62 Товары

SIM-карты для звонков
SIM-карты для звонков

37 Товары

Модемы
Модемы

8 Товары

Роутеры
Роутеры

6 Товары

4G антенны
4G антенны

11 Товары

Провода и переходники
Провода и переходники

11 Товары

TV-приставки
TV-приставки

2 Товары

Пульты / Геймпады / Джойстики
Пульты / Геймпады / Джойстики

4 Товары

Безлимитный интернет

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SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 290

1,590  1,290 
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SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 220

2,490  1,590 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 155

3,490  2,490 
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Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта Билайн 400

1,490  790 
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SIM-карты для звонков

Тариф МТС 200

4,500  3,400 
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SIM-карты для интернета

SIM-карта Yota 440

1,490  490 
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Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта ТЕЛЕ2 420 (100 ГБ)

1,490  790 
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Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта Yota 250

1,590  990 
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Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта МТС 240

1,490  590 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 310

3,490  2,490 
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Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн 250

1,990  790 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 80

3,490  2,490 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 151

2,490  1,790 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 251

2,490  1,590 
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Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта ТЕЛЕ2 750 (300 ГБ)

1,490  790 
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SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 150 (30 ГБ)

790  490 
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  ХИТ!  
Нет в наличии

SIM-карты для интернета

SIM-карта ТЕЛЕ2 400

1,990  1,290 
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SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 250 (50 ГБ)

790  490 
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SIM-карты для интернета

SIM-карта Билайн 100

3,090  2,490 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 501

2,490  1,590 
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Выгодная связь

SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 155

3,490  2,490 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Тариф МТС 200

4,500  3,400 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 310

3,490  2,490 
Выбрать ...
Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн 250

1,990  790 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 80

3,490  2,490 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 151

2,490  1,790 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 500

1,990  1,190 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 251

2,490  1,590 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 315

1,390  990 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 501

2,490  1,590 
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  АКЦИЯ  
Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Успешный 300

1,490  590 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 567

1,390  990 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 222

1,390  990 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 1001

2,490  1,590 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон 280

3,490  1,990 
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SIM-карты для звонков

Тариф Билайн 401

2,490  1,590 
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SIM-карты для звонков

Тариф МТС 368

3,690  3,190 
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SIM-карты для звонков

Тариф МТС 131

3,690  3,190 
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  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Успешный 1500

1,490  590 
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SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 945

1,390  990 
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Модемы и роутеры

Модемы

Модем-роутер Huawei E8372

4,100  3,600 
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Модемы

Модем Huawei E3372

4,100  3,500 
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Модемы

Модем-роутер Huawei E5573 автономный

4,300  3,900 
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Модемы

Модем-роутер Huawei B315s-22

8,350  7,000 
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Модемы

Роутер-модем Huawei B525

16,500  14,990 
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Нет в наличии

Модемы

Модем ZTE MF823

4,100  3,100 
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Нет в наличии

Модемы

Модем-роутер ZTE MF90 автономный

4,490  3,790 
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Нет в наличии

Модемы

Модем-роутер Huawei B310s-22

6,890  5,990 
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